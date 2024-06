Inmiddels worden de controllers van Sony en Nintendo al een aardige tijd ondersteund door pc, maar toch blijft de Xbox-controller het populairste onder gamers op Steam. Dat is ook niet gek, de Xbox controller werkt immers ook naadloos met het besturingssysteem wat deze Steam gamers hoofdzakelijk gebruiken: Windows.

Volgens een community bericht dat Valve heeft geplaatst, gebruikt zo’n 59% van de Steam gebruikers een Xbox controller – als ze een controller gebruiken. Sony heeft ook een aardig aandeel met zijn 26% voor PlayStation controllers en dan heb je nog 10% voor de Steam Deck controller. Nintendo en overige controllers zullen ergens in die laatste 5% hangen.

Interessant is trouwens ook dat het controller gebruik sinds 2018 verdriedubbeld is. In dat jaar gebruikten slechts 5% van de gamers op Steam een controller, tegenwoordig ligt dat op zo’n 15%.