Een van de toffere Star Wars-games die ooit is verschenen, is toch wel Star Wars: Bounty Hunter. Je stapte in het pak van Jango Fett en deed wat een premiejager doet: mensen opsporen en levend terugbrengen… Of dood, tegen een lagere betaling. De PlayStation 2-versie is al even speelbaar via PlayStation Plus, maar nu krijgt de game een heuse remaster. Het is wel noemenswaardig om te vermelden dat deze remaster wordt gemaakt door Aspyr.

De laatste keer dat Aspyr klassieke Star Wars-games van een remaster behandeling voorzag, kwamen ze met het behoorlijk brakke Star Wars: Battlefront Classic Collection. Hopelijk hebben ze hun lesje geleerd en doet de remaster van Star Wars: Bounty Hunter de game eer aan.

Bekijk snel de onderstaande trailer en zet 1 augustus in je agenda voor de release van Star Wars: Bounty Hunter op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.