CD Projekt RED werkt momenteel aan een opvolger van Cyberpunk 2077, een game die (ondanks een valse start) behoorlijk populair is geworden. De ontwikkelaar is gesitueerd in Polen, maar onlangs werd een nieuwe studio geopend in Boston om te helpen bij de ontwikkeling van deze sequel. Deze nieuwe studio is van groot belang bij de ontwikkeling, want CD Projekt RED wou meer Amerikaanse invloeden in hun game steken.

Tijdens de AnsweRED Podcast legden de ontwikkelaars uit dat Cyberpunk een verhaal is dat erg Amerikaans aanvoelt. Door nu een studio te openen die echt in Amerika gesitueerd is, zou de ontwikkelaar een betere band hebben met het land om zo dat ‘Amerikaanse gevoel’ beter te vertalen naar de game.

“I think Cyberpunk is obviously a uniquely American story. It’s got a lot of like punk energy, and it was written by an American, so it just seems right to do it in America. Our curbs are different, our color is different on all of our signs. Everything’s just slightly different. It doesn’t break immersion, but it’s just that little thing where you’re like, ‘well, maybe this wasn’t made by people who live here or people who fully understand all of American culture.’”

De focus ligt momenteel echter nog steeds op de volgende The Witcher-game, maar de Cyberpunk sequel staat kort daarna op de planning. Specifieke info over de releasedatum is momenteel nog niet gegeven.