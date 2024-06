Konami en Hideo Kojima: niet echt de beste combinatie, zou je denken. De twee gingen in 2015 uit elkaar na een hoop conflicten, waardoor Kojima sindsdien geen Metal Gear-games meer heeft gemaakt. Metal Gear is uiteraard dé franchise waarmee hij bekend is geworden en dus is het wel spijtig dat de grootmeester gescheiden is van zijn ‘kindje’. Tijdens een recente livestream had Noriaki Okamura van Konami het over Kojima en het lijkt echter alsof die vijandigheid toch is afgenomen in de voorbije jaren.

Er werd gevraagd of er leden van het originele team eventueel zouden meewerken aan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, waarop hij antwoordde dat hijzelf heel graag opnieuw zou willen samenwerken met Kojima en zijn team in de toekomst, maar hij beseft ook dat dit waarschijnlijk niet zal gebeuren. Er zouden echter wel een paar leden van het oorspronkelijke team momenteel meewerken aan de remake.

“But just speaking for myself, personally, I’d like nothing better than to work with Mr. Kojima and the rest of the team again. If that could happen, it would be the dream.

But people have moved on to new things and new commitments, so that’s just our current reality. We can’t just take for granted that everyone would work with us again, or let ourselves be completely dependent on them.”