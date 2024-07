Nacon bracht vorig jaar met RoboCop: Rogue City een prima game uit die het commercieel ook uitstekend heeft gedaan. Tijd om daar op door te pakken en daarom wordt er nu gewerkt aan een game gebaseerd op een andere klassieke IP: Terminator: Survivors.

Hoewel het al een langere tijd geleden is dat de game werd aangekondigd, krijgen we nu een blik achter de schermen. De ontwikkelaar heeft zich als doel gesteld om de sfeer van de eerste twee films getrouw te reproduceren, waarbij de nadruk op survival ligt.

In Terminator: Survivors zullen de spelers een verzetsbasis kunnen uitbouwen om zo toegang te krijgen tot betere uitrusting. Ook kunnen ze communiceren met andere menselijke facties die vechten voor grondstoffen en terrein, elk met hun eigen visie en geloof over Skynet, en de eigen rol die ze spelen in de chaotische nieuwe wereld.

Om de speler dat Terminator gevoel te geven, heeft de studio verschillende omgevingen gereproduceerd, en veel aandacht geschonken aan de specifieke kenmerken van elk type gebied (berggebieden, woestijnen en standsruïnes).

Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de gevechten, die zorgvuldig gepland moeten worden om een snelle, bloederige dood te voorkomen. Klinkt interessant niet? Check hieronder de video voor nog meer achtergrond.

Terminator: Survivors heeft nog geen releasedatum, maar komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.