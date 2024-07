Aan het einde van deze zomer brengt Sony hun PS5- (en pc-) exclusive Concord uit, een multiplayer shooter die volgens het live service model zal werken. De game zelf heeft een prijskaartje gekregen van € 39.99 voor de standaardeditie en hiermee betaal je dus minder dan voor de meeste hedendaagse AAA-titels. Het zal dan waarschijnlijk niet echt als een verrassing aankomen om te horen dat Concord ook microtransacties zal hebben.

De term doet bij sommigen instinctief een koude rilling over de rug lopen, maar vrees niet: regisseur Kim Kreines verduidelijkte aan VGC dat de items die apart te koop zijn voor echt geld enkel cosmetisch van aard zullen zijn. Geen ‘pay-to-win’ gedoe dus.

Concord verschijnt op 23 augustus.

“We’re going to launch with our 16 characters, 12 maps, and 6 modes. That’s all included when you buy the game, and seasonally we’re providing new maps, new modes, and new characters, alongside their unfolding story.

There are purely cosmetic pieces that you can choose to further customize the look of your character, that you can choose to purchase. Those do not affect gameplay. We believe so strongly that the full experience should be available to all of our players.”