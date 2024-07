Het is jammer genoeg een beetje een trend aan het worden de laatste tijd: steeds meer gamestudio’s moeten personeelsleden ontslaan. Ook Ubisoft Toronto heeft onlangs de moeilijke beslissing moeten nemen om 33 man te ontslaan, zo wordt bevestigd door een vertegenwoordiger Ubisoft zelf aan PC Gamer.

Ubisoft Toronto werkt momenteel aan de Splinter Cell Remake én het biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van de Prince of Persia remake. Deze herstructurering bij Ubisoft Toronto zou nodig zijn zodat de studio zijn ‘ambitieuze roadmap kan waarmaken’.

“Ubisoft Toronto has decided to conduct a targeted realignment to ensure it can deliver on its ambitious roadmap. Unfortunately, this will impact the roles of 33 team members who will be leaving Ubisoft. We are committed to providing comprehensive support to them, including severance and career assistance, to help through this transition.”