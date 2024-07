Concord zal op 23 augustus verschijnen voor de PlayStation 5 en pc. Voor beide platformen geldt dat je een PSN-account nodig hebt om de live service shooter te kunnen spelen. Firewalk Studios legt nu uit waarom ook pc-gamers verplicht zijn om een PSN-account te hebben.

Director of IP, Kim Kreines, heeft tegenover Eurogamer laten weten dat cross-play en cross-progression belangrijke onderdelen van Concord zijn. Om dit mogelijk te maken is er een PSN-account nodig voor spelers op beide platformen.

Zonder een account zou het technisch niet mogelijk zijn om deze features te gebruiken, en ook brengt men hiermee de spelers makkelijker bij elkaar.

“And so for us to have PC players and PlayStation 5 players together, for that cross-play and cross-progression to work, that’s a layer that needs to be there – just on a technical level. So the goal is we want to get players together, to have fun and play together. This is part of that experience.”