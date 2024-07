Films gebaseerd op games hebben een historie van lang uitstel en moeizaam op gang komen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Metal Gear Solid-film, die jaren terug werd aangekondigd en waar we sinds 2022 niets meer van hebben gehoord.

Is het project dan geannuleerd of zit er nog leven in, is de volgende vraag. Wat betreft deze film mogen we nog altijd naar een release uitkijken, want in gesprek met Brian Crecente via Game heeft producer Avi Arad aangegeven dat ze er nog steeds mee bezig zijn.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het script, maar meer kon Arad helaas niet kwijt buiten dat men straks erg verrast zal zijn.

“We’re working on the script some more, but I can’t talk about it yet. I think everyone’s going to be really excited and surprised. I think getting Metal Gear right will obviously be amazing because I think it’s a lot more meditative than some of the other adaptations. Personally, I want it to be terrific.”