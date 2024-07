Tegelijkertijd met de release van XDefiant in mei ging het pre-seizoen live dat een week of zes zou duren. Dat seizoen is nu afgelopen en het eerste officiële seizoen gaat vandaag van start. Dit gaat gepaard met de GSK factie, Ranked Play, Weapon Mastery 2.0, nieuwe maps, wapens en meer.

De onderstaande trailer geeft een mooi overzicht van alle nieuwigheden. Daaronder nog een tweede trailer waarin de GSK factie aan je wordt voorgesteld.