Gamers kunnen volgende maand eindelijk van Black Myth: Wukong gaan genieten. Tenminste, als je een pc of PlayStation 5 hebt, want de Xbox-versie is uitgesteld. Twijfel je nog of de game iets voor jou is, dan kunnen de nieuw vrijgegeven beelden je wellicht helpen.

De nieuwe video van Black Myth: Wukong laat een tweetal spectaculaire baasgevechten zien. De eerste baas heet Guangzhi, een wolfachtig beest en de tweede heet Red Loong, die één van de verborgen bazen is. Hoe deze monsters eruitzien check je in de video hieronder.