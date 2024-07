2K Games werkt aan een onaangekondigde remake. Dit blijkt uit het LinkedIn profiel van een motion capture animator die de afgelopen tweeënhalfjaar werkzaam was voor de bekende ontwikkelaar en uitgever, al worden er verder geen specifieke details gegeven.

Gezien 2K Games best wat titels in de bibliotheek heeft, is het gissen welke game er van een remake voorzien wordt. Er is echter een goede kans dat het de originele BioShock betreft. De originele trilogie is als remaster verschenen, maar dat is inmiddels ook bijna 10 jaar geleden.

Met een nieuwe BioShock in aantocht zou het niet gek zijn om het origineel opnieuw te maken en die als opwarmertje uit te brengen. Het kan echter ook een remake van Spec Ops: The Line zijn of één van de andere games van 2K Games.