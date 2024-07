Een PlayStation 5 development kit is bedoeld voor ontwikkelaars en uitgevers, niet voor consumenten. Voor zover bekend is het ook niet toegestaan om dergelijke systemen in het openbaar te verkopen, want afgezien van dat het voor interne doeleinden bedoeld is, is het ook niet echt iets waar de gemiddelde consument wat aan heeft.

Zo nu en dan worden er echter dev kits verkocht, al zijn het vaak last-gen systemen. Ditmaal is er echter een PlayStation 5 dev kit via Ebay verkocht voor het duizelingwekkende bedrag van € 6050,-. Hierbij heeft de verkoper de advertentie vrij creatief ingestoken om te voorkomen dat het offline zou worden gehaald door Ebay, al dan niet op aangeven van Sony.

De verkoper heeft de console namelijk als een pizza kookinstrument op Ebay gezet. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, de V-vorm van de dev kit is namelijk perfect geschikt voor het opwarmen van een pizzapunt. Bij de dev kit werd klaarblijkelijk ook een PlayStation spatel geleverd. Eerlijk is eerlijk, het is origineel gevonden.

Interessant is dat Tom’s Hardware aangeeft dat development kits zoals deze waarschijnlijk nauwlettend in de gaten worden gehouden door Sony. Bij misbruik of als het in verkeerde handen komt, kan het zijn dat Sony het apparaat op afstand deactiveert. Indien zo, dan was het een duur geintje.