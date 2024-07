Microsoft wil het Xbox platform naar zoveel mogelijk schermen brengen en om dat te realiseren hebben ze natuurlijk Xbox Cloud. In het verlengde daarvan kondigden ze onlangs in samenwerking met Amazon een Xbox app voor de Fire TV Sticks (4K & 4K Max) aan, waarmee games beschikbaar worden zonder de noodzaak een Xbox console te kopen.

De applicatie is in de afgelopen 24 uur uitgerold naar de Fire TV Sticks wat betekent dat je nu via dat systeem Xbox games kunt spelen. Het enige wat je nodig hebt is een Bluetooth controller en een Xbox Game Pass Ultimate abonnement. Vervolgens is inloggen op de applicatie voldoende om toegang tot de bibliotheek te krijgen.

Geinig is dat een DualShock 4 of DualSense controller ook prima werkt, waarmee je als PlayStation gamer – als je over de Fire TV Stick beschikt – enkel even een Game Pass abonnement moet afsluiten om de Xbox games te kunnen spelen.