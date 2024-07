Aanstaande vrijdag gaat de early access beta van Concord van start en deze zal duren tot en met zondag. Geïnteresseerden die zich afvragen of ze deze vroegtijdige versie op hun pc kunnen spelen, krijgen nu antwoord.

Firewalk heeft laten weten welke hardware je nodig hebt om aankomend weekend de pc-versie van Concord te kunnen spelen. Om de game op de laagste settings te spelen op 1080p en 60 frames per seconde, dien je minimaal een i7-8700K of Ryzen 7 2700X te hebben in combinatie met een GeForce GTX 1660 (6GB) of Radeon RX 550 XT.

Ga je voor ultra settings op 4K en 60fps, dan moet je pc beschikken over een i7-10700K of Ryzen 7 3700X. Als grafische kaart moet je dan een GeForce RTX 4070 Ti of Radeon RX 7900 XT hebben. Het volledige overzicht met specs kan je hieronder bekijken.