EA Sports College Football 25 ligt volgende week al in de winkels, maar er was nog geen echte gameplay van het spel getoond. Tijd om daar verandering in te brengen dacht EA Sports, want er is nu een lange video verschenen die laat zien wat het spel te bieden heeft.

De nieuwe video van EA Sports College Football 25 toont de vele mogelijkheden als je eenmaal het virtuele veld opgaat. Er wordt zó diep op de gameplay ingegaan dat er meer dan 20 minuten nodig is om dit allemaal uit te leggen. Check het hieronder.

EA Sports College Football 25 is vanaf 19 juli verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.