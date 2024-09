De Borderlands-film is vorige week in première gegaan, maar echt van een succes kan niet gesproken worden. Vlak voordat de film uitkwam verschenen de reviews online en die waren vernietigend, wat alvast geen lekker begin was. Vervolgens is het openingsweekend erg belangrijk, want dat zet de trend.

Voor een film die ruwweg 115 miljoen dollar heeft gekost om te maken en een marketingbudget van 30 miljoen dollar had, weet het slecht te openen met 8,8 miljoen dollar volgens de North American Box Office. Dat is vrij beroerd, zeker in vergelijking met Deadpool & Wolverine die in het derde weekend 54,2 miljoen dollar opbracht en Twisters in zijn vierde weekend 15,4 miljoen dollar.

Internationaal gezien gaat het nog slechter met de Borderlands-film, want wereldwijd zou de film 7,7 miljoen dollar hebben opgebracht volgens Variety. Met andere woorden, de opbrengst van de film staat nu na het eerste weekend in totaal op een schamele 16,5 miljoen dollar.