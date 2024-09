Ontwikkelaar en uitgever Nacon is onder andere bezig met Terminator: Survivors. Die game zou op 24 oktober in early access gaan, maar men komt daar nu op terug. Via een persbericht laat de uitgever weten dat het ontwikkelteam meer tijd nodig heeft, waardoor de early access release naar 2025 is opgeschoven.

Er is ook geen nieuwe datum gegeven, dus dat suggereert dat het uitstel behoorlijk is. Hieronder de verklaring van creative director Marco Ponte over het uitstel van de early access release:

“This deferral of the game’s release was a tough decision to make, however we believe that this additional time will enable us to ensure that our vision of the post-apocalyptic world of Terminator meets the expected level of quality.

On behalf of the Nacon Studio Milan team, I would like to thank all the players and fans of the franchise for their enthusiastic reception of Terminator: Survivors. We are extremely proud to have this opportunity to work on such an iconic franchise as Terminator, and are eager to reveal more of it to you. Thank you all for support… We’ll be back.”