Eind oktober zal er een speciale remaster verschijnen van Sonic Generations, namelijk Sonic X Shadow Generations. Deze game brengt buiten een remaster van het origineel een uitbreiding met zich mee waarin je speelt als Shadow. Wil je het digitale origineel nog kopen, dan zal je dat snel moeten doen, want deze zal volgende maand uit de digitale winkels verdwijnen.

SEGA heeft via een X-post laten weten dat Sonic Generations vanaf 9 september 2024 niet meer als opzichzelfstaande titel te koop zal worden aangeboden. Het Japanse bedrijf wil niet dat de game helemaal niet meer kan worden gekocht, dus zal je Sonic Generations nog wel kunnen aanschaffen als onderdeel van diverse bundels via Steam en Xbox. Dat kan dus waarschijnlijk niet via de PlayStation, want dit platform wordt niet genoemd.

Heb je het origineel al aangeschaft of koop je deze voor 9 september 2024, dan kan je deze titel ook nog na de eerder genoemde datum downloaden.