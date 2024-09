Capcom staat al decennia bekend als één van de beste uitgevers van fighting games. De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft al een aantal van hun oudere vechtgames opnieuw uitgebracht voor moderne systemen en heeft nu laten weten dat ze dit met al hun oudere titels uit het vechtgenre willen gaan doen.

Capcom heeft onder andere The Fighting Collection al op de markt gebracht en vorige maand werd SNK vs. Capcom: SVC Chaos opnieuw gelanceerd. Het Japanse bedrijf heeft natuurlijk nog veel meer klassieke fighting games uitgeven en het is nu de bedoeling dat deze allemaal ook naar de platforms van vandaag de dag gaan komen, zo meldt IGN.

Dit met als doel dat een geheel nieuwe generatie ook van deze klassiekers kan genieten.

“We want all our classic [fighting] games to be available for modern consoles because we just want to be able to reach as many people who may have never had the opportunity to play these games back in the day, so we constantly think forward, and we want to make sure that it’s as accessible as possible for all audiences.”