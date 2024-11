Ongeveer een jaar geleden verscheen PayDay 3, het vervolg op het enorm populaire PayDay 2 dat jarenlang ondersteund is geweest met hopen nieuwe content. Net zoals zijn voorganger, heeft ook PayDay 3 in de maanden na de release nieuwe content gekregen, al lijkt het er wel op dat dit nieuwe deel nu al wat stoom aan het verliezen is.

Ontwikkelaar Starbreeze heeft namelijk laten weten dat er minder geïnvesteerd zal worden in nieuwe content voor de game, al wil dit niet zeggen dat het nu allemaal direct gaat doodbloeden. Er staat nog nieuwe content op de planning en de ontwikkelaar gelooft ook dat je nog steeds waar voor je geld zal krijgen.

“Ahead of year two, we are confident in being able to continue delivering amounts of value to our players with a significantly lower level of investment.”