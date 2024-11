Een gerucht wees er al op, maar Sony PlayStation en LEGO hebben nu officieel een nieuwe Horizon-set aangekondigd. Het betreft hier de LEGO Horizon Adventures Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth set. Een hele mond vol, maar het sluit aan op wat er eerder al lekte.

De set bestaat uit 768 onderdelen, kost € 44,99 en zal vanaf 1 maart 2025 verkrijgbaar zijn, al is het al mogelijk om de set in pre-order te plaatsen. Als je interesse in de set hebt, dan kan je hier bij LEGO terecht.