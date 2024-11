Sony en Microsoft hebben de afgelopen jaren verschillende partijen overgenomen om hun positie op de markt te verstevigen. Hoewel het de laatste tijd wat rustig is qua overnames, schijnt Sony achter de schermen bezig te zijn met gesprekken om Kadokawa Corporation over te nemen.

Dit meldt Reuters op basis van twee bronnen en als die naam je niet zo bekend voorkomt, dat kan. Dit is het moederbedrijf achter FromSoftware en die kennen we natuurlijk van Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring en meer. Sony heeft reeds 2% van de aandelen van het bedrijf in bezit, maar mogelijk dat ze het helemaal inlijven.

Overigens is Kadokawa Corporation niet enkel gericht op het maken van games, onder dit bedrijf valt namelijk ook Spike Chunsoft, een andere ontwikkelaar. Tevens zijn ze actief in manga, boeken en films. Dus het zou voor Sony absoluut een aanwinst zijn.

Of het bericht van Reuters klopt is niet bekend, gezien beide partijen niet wilden reageren.