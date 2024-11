Microsoft heeft via Xbox Wire zojuist bekend gemaakt wat de plannen zijn voor de rest van de maand november als het op nieuwe releases voor Game Pass aankomt. Vandaag is Microsoft Flight Simulator 2024 uitgekomen en morgen kunnen we natuurlijk vanaf 17:00 uur aan de slag met S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

De andere titels die er nog aan zitten te komen zijn als volgt:

Vanaf vandaag beschikbaar

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 20 november

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Little Kitty, Big City (Console)

PlateUp! (Console)

Vanaf 26 november

Nine Sols (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 27 november

Aliens: Dark Descent (Cloud, console & pc)

Er staan ook een paar games op de planning om Xbox Game Pass weer te verlaten, zoals we eerder vandaag al lieten weten.

Conan Exiles (Cloud, console & pc)

Coral Island (Pc)

Hello Neighbor 2 (Cloud, console & pc)

Remnant: From The Ashes (Cloud, console & pc)

Rollerdrome (Cloud, console & pc)

Soccer Story (Cloud, console & pc)

Spirit of the North (Cloud, console & pc)

The Walking Dead: The Final Season (Pc)

While the Iron’s Hot (Cloud, console & pc)

