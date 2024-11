Sinds gisteren is S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl na vele malen uitstel eindelijk verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S en pc. De game werd eind van de middag gelanceerd en kort daarvoor verliep het embargo op de reviews.

Dat brengt ons bij het onderstaande overzicht van cijfers die door media wereldwijd aan de game zijn gegeven en die laten een divers beeld zien. De game krijgt zowel goede cijfers als matige, alsook een onvoldoende.

Hardcore Gamer – 10

Gameliner – 9.0

Sector – 9.0

The Games Machine – 9.0

Multiplayer.it – 9.0

Game Rant – 9.0

Games.cz – 9.0

GameGrin – 9.0

GamingBolt – 9.0

Areajugones – 8.8

Generación Xbox – 8.7

XboxEra – 8.4

Player 2 – 8.3

PC Gamer – 8.3

GRYOnline – 8.2

Gamer.no – 8.0

Gamereactor – 8.0

Windows Central – 8.0

VideoGamer – 8.0

VG247 – 8.0

GameSpot – 8.0

Shacknews – 8.0

Gamersky – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

TechRadar Gaming – 8.0

Xbox Achievements – 8.0

Everyeye.it – 7.5

Dot Esports – 7.5

Jeuxvideo.com – 7.0

Checkpoint Gaming – 7.0

MGG – 7.0

DualShockers – 7.0

PC Games – 7.0

Press Start Australia – 6.5

Games.ch – 6.3

CGMagazine – 6.0

Dexerto – 6.0

TheGamer – 6.0

GamesRadar+ – 6.0

VGC – 4.0

Wij zijn ook al enige tijd bezig met de game, maar de review hier op PlaySense laat nog even op zich wachten. De game is omvangrijk en we nemen daar graag de tijd voor. Verwacht onze review in de loop van volgende week.