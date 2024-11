Ergens volgend jaar maakt de Fable-franchise een comeback, al weten we nog niet precies wanneer dit zal gebeuren. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt en kennelijk zouden de eerste beelden al best indrukwekkend zijn.

Althans, als we Jez Corden mogen geloven die over de game sprak tijdens de Xbox Two-podcast. Hij heeft wat alpha gameplay gezien en hij was hiervan enorm onder de indruk. Hij omschrijft het spel momenteel als ‘fantastisch’ en vergelijkt de algemene sfeer met een ‘CD Projekt RED-game’ (de ontwikkelaars van games zoals The Witcher). Logisch, want er helpen momenteel enkele werknemers van CD Projekt RED mee aan het project.

Het klinkt allemaal veelbelovend, dus hopelijk kan de game die hoge verwachtingen waarmaken volgend jaar!