Een hoop games hebben inmiddels een PlayStation 5 Pro update ontvangen en daar kunnen we vandaag nog een titel bijvoegen. The Callisto Protocol is namelijk ook van zo’n update voorzien, waarmee de game zelfs in een 8K resolutie op 30 frames per seconde gespeeld kan worden. Hierbij wordt de resolutie van 6K geüpscaled.

Als je op een 4K televisie speelt, dan is het mogelijk de game in deze resolutie met een framerate van 60fps te spelen. Dit is niet de enige game, want de spin-off [Redacted] is ook voorzien van een PlayStation 5 Pro update, waarmee je de titel in 4K op 120fps kunt spelen of in 8K op 60fps.