Eerder deze week bracht Reuters het bericht dat Sony Interactive Entertainment naar mogelijkheden aan het kijken was om Kadokawa Corporation over te nemen, het bedrijf achter onder andere FromSoftware. Beide partijen wilden toen niet reageren op het bericht, maar kort daarop kwam ook het Japanse Nikkei met een soortgelijk nieuwtje.

Nu wat later heeft Kadokawa alsnog gereageerd met een kort statement, waarin ze bevestigen inderdaad in gesprek te zijn met Sony Interactive Entertainment. Het bedrijf schrijft dat ze een brief hebben ontvangen van Sony, waarin de intentie staat om aandelen van het bedrijf te kopen. Ze hebben echter nog geen beslissing genomen.

“There are some articles on the acquisition of Kadokawa Corporation (hereinafter “the Company”) by Sony Group Inc. However, this information is not announced by the Company. The Company has received an initial letter of intent to acquire the Company’s shares, but no decision has been made at this time. If there are any facts that should be announced in the future, we will make an announcement in a timely and appropriate manner.”