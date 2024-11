In juli deed er een gerucht de kop opsteken over een mobiele variant van Final Fantasy XIV. Deze informatie blijkt nu op waarheid te zijn berust, want Final Fantasy XIV Mobile is nu officieel aangekondigd door Square Enix.

Volgens producer Naoki Yoshida zal Final Fantasy XIV Mobile te vergelijken zijn met de consoleversie, alleen is dit aangepast op het mobiele platform. Bij de lancering zullen er negen jobs beschikbaar zijn en later zullen er meer volgen.

Het is nog niet bekend wanneer Final Fantasy XIV Mobile zal verschijnen. Wel is er een trailer vrijgegeven, die toont hoe de mobiele versie van de MMORPG eruitziet. Die trailer check je hieronder.