Het ziet er toch steeds meer naar uit dat er een mogelijkheid is dat Sony met een nieuwe handheld gaat komen. Na eerdere geruchten, is er nu weer een leaker die een mogelijke PlayStation handheld aanhaalt.

In februari van dit jaar kwam het eerste nieuws naar buiten over een mogelijke handheld van Sony. In mei volgde het volgende gerucht over deze hardware. Nu doet leaker zhangzhonghao een duit in het zakje.

Volgens deze leaker zal de PlayStation 6 tegelijk uitkomen met de nieuwe handheld. Beide systemen zouden gebruikmaken van AMD technologie met UDNA-architectuur. De PS6 CPU zou Zen 4 of Zen 5 zijn. Over de CPU van de handheld werd niet gesproken.