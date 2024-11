Star Wars Outlaws is vandaag voorzien van een nieuwe update en die komt met een veelgevraagde aanpassing: namelijk het verwijderen van verplichte stealth secties tijdens verhaalmissies. Stealth is natuurlijk nog altijd een optie, maar waar je in het verleden bij het falen vanaf een checkpoint opnieuw moest beginnen, transformeert de gameplay nu naar combat.

Hierdoor kun je gewoon door blijven spelen, al is het net op een wat andere manier dan beoogd. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat spelers meer vrijheid hebben in hoe ze de missies aanpakken, waarbij je ook niet afgerekend wordt op eventueel falen. Ubisoft kiest voor deze route omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat verplicht stealth niet bijdraagt aan het mantra van een vrije aanpak in de gameplay.

“Our first step in expanding player choice is removing forced stealth from almost all quest objectives. This doesn’t mean that sneaking is no longer a viable or even preferable option in some cases. Rather, if you’re caught while sneaking, the objective won’t fail and reset you to the last checkpoint. Instead, you’ll seamlessly transition into combat. We know many of you enjoy the stealth approach, so it was important to us to preserve that playstyle while also giving you the freedom to decide how to tackle each mission.”