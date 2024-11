De multiplayer arena brawler Nubs! is in ontwikkeling bij de Nederlandse studio Rangatang, die bestaat uit het team achter Awesomenauts en de Belgische studio Glowfish Interactive. Deze game zal in het tweede kwartaal van 2025 uitkomen op Steam en om meer van de titel te laten zien is er nu een nieuwe trailer uitgebracht.

De trailer geeft een goed beeld van de chaotische gameplay en de cartooneske visuele stijl. In de game kies je jouw Nub en ga je het gevecht aan met minstens vier andere kleurrijke Nubs waarbij je het doel hebt om de meeste sterren te verzamelen voordat het potje voorbij is.

Een relatief eenvoudig concept, maar dit wordt dankzij de verschillende gameplay mogelijkheden erg vermakelijk zo op het oog, omdat de combat alle kanten op kan gaan. Daarnaast speelt customization een belangrijke rol, want je kunt jouw Nub naar eigen wens aankleden.

De ontwikkelaar heeft ook een beta voor Nubs aangekondigd, die op 14 en 15 december zal plaatsvinden. Als je interesse hebt om deel te nemen, kan je lid worden van de Discord-server voor updates.