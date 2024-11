S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verscheen afgelopen woensdag en hoewel de reviews een beetje uiteenlopend zijn vanwege de toch wat discutabele staat van de game, liegen de verkopen er in ieder geval niet om.

Ontwikkelaar GSC Game World heeft namelijk aangekondigd dat de game al 1 miljoen keer is verkocht, dit is uiteraard exclusief het aantal spelers dat de titel via Game Pass speelt. Toch wel erg indrukwekkend, niet?

Via een bericht op X heeft de ontwikkelaar dit nieuws gedeeld, waarbij ze aangeven dat veel meer Stalkers zich bij de jacht hebben aangesloten via Game Pass. Het daadwerkelijke aantal spelers wordt niet gedeeld, maar zal vele malen hoger dan 1 miljoen liggen.

“No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more Stalkers joined the artifact hunt with Game Pass. This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us. Thank you, Stalkers!”