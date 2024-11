Rockstar Games brengt wekelijks een update uit voor Grand Theft Auto Online en dat is deze week niet anders. De komende dagen krijg je dubbele GTA$ en RP voor The Fleeca Job, The Humane Labs Raid, Series A Funding, Prison Break en de Pacific Standard Finales.

Lukt het jou om de Heist Finale te voltooien? Dan ontvang je een extra GTA$ 100.000,- als bonus en een Pacific Standard Sweater. Alle andere bonussen en bijzonderheden van deze week hieronder op een rijtje:

Dubbele GTA$ en RP voor Auto Shop Robbery Contracts, Hotring Races en Running Back (Remix)

De Heist Challenge gaat verder: Steel uiterlijk 4 december gezamenlijk voor minstens GTA$ 20 biljoen in een selectie van Heist Finales om naast het Pacific Standard Varsity Jacket een aantal gloednieuwe verrassingen te verdienen in de GTA Online-update van december.

Voltooi The Cluckin' Bell Farm Raid voor een bonus van GTA$ 250.000.

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Överflöd Imorgon, RUNE Cheburek, Dinka Enduro, Enus Cognoscenti en Enus Cognoscenti 55

De Överflöd Imorgon, RUNE Cheburek, Dinka Enduro, Enus Cognoscenti en Enus Cognoscenti 55 Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Albany Cavalcade XL en Declasse Yosemite 1500

De Albany Cavalcade XL en Declasse Yosemite 1500 HSW Premium Test Ride: De Karin Vivanite

De Karin Vivanite Te winnen in de LS Car Meet: Win twee dagen op rij een race in de LS Car Meet Series om de Vulcar Nebula Turbo te verdienen.

Win twee dagen op rij een race in de LS Car Meet Series om de Vulcar Nebula Turbo te verdienen. Op de Test Track van de LS Car Meet: De Coil Brawler, Ocelot Lynx en Lampadati Furore GT

De Coil Brawler, Ocelot Lynx en Lampadati Furore GT Lucky Wheel-hoofdprijs: De Bravado Dorado

Mocht je nog wat geld overhebben, dan kun je momenteel een High-End Apartment aanschaffen met 40% korting. Deze korting is ook van kracht op upgrades en modificaties. Op Auto Shops en diens upgrades en modificaties geldt momenteel een korting van 30%.

In de markt voor een nieuw voertuig, de volgende zijn in de aanbieding:

Lampadati Casco – 40% korting

Mammoth Hydra – 30% korting

Dinka Jester RR – 30% korting

Grotti Visione – 30% korting

Coil Brawler – 30% korting

Ocelot Lynx – 30% korting

Lampadati Furore GT – 30% korting

Übermacht Cypher – 30% korting

Bij de Gun Van krijg je op dit moment 30% korting op de Compact EMP Launcher. GTA+-leden krijgen 50% korting op alle wapens en werpbare projectielen.