‘Duurdere games gaan de norm worden na Nintendo Switch 2 presentatie’

Waar sommige analisten voorspellen dat Rockstar Games Grand Theft Auto VI tegen een hogere prijs gaat aanbieden dan gebruikelijk voor games, verraste Nintendo vriend en vijand deze week door Mario Kart World voor een hoger prijspunt te lanceren. Zo kost de fysieke uitgave van de game maar liefst 90 euro, wat een forse verhoging is.

Nu Nintendo dit aanzetje heeft gegeven is het een kwestie van tijd tot andere uitgevers daarin meegaan. Analistenbureau Niko Partners suggereert daarom dat hoger geprijsde games een nieuwe standaard in de industrie zullen gaan worden.

“While there has been some sticker shock regarding the price of games increasing from $60 to $70 or $80, these price-points are set to become industry standard over the next two years, especially so for Nintendo first-party games. One reason for the higher price is the increased cost of the new and faster Game Cards themselves, with higher capacities being more expensive to manufacture than a PS5 Blu-ray disc.”