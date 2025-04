Sony maakt Horizon: Zero Dawn-film in plaats van tv-serie

Met verschillende IP’s van Sony Interactive Entertainment die hun weg naar het witte doek of streamingdiensten vinden, kan een IP als Horizon natuurlijk niet achterblijven. Eerder werd al aangekondigd dat hier een tv-serie van gemaakt zou worden, maar die plannen zijn nu veranderd.

In een interview met Variety zegt Asad Qizilbash, PlayStation Productions lead, dat het tv-project in samenwerking met Netflix in creatief opzicht niet de gewenste kant opging. Naar aanleiding hiervan heeft men besloten het roer om te gooien en een film van Horizon: Zero Dawn te gaan maken.

Men kwam er tijdens de ontwikkeling van het concept achter dat het idee zich beter voor een film leent dan voor een tv-serie. Met deze verandering is het echter onduidelijk of Netflix nog altijd bij het project betrokken is, want het is ook goed mogelijk dat Sony de route van de Uncharted-film volgt en voor een bioscooprelease gaat. Zeker is in ieder geval dat het nog wel even zal duren vooraleer het project klaar is.

