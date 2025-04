Disney Illusion Island komt waarschijnlijk naar de PlayStation 5

De tot op heden exclusieve Nintendo Switch game Disney Illusion Island lijkt naar de PlayStation 5 te komen. Gematsu heeft namelijk opgemerkt dat er een PlayStation Store pagina voor de game online is gegaan, wat een komende aankondiging suggereert.

De pagina zou online moeten staan op de servers van Sony, maar tot op heden is het nog niet mogelijk de pagina naar voren te halen als je daadwerkelijk in de PlayStation Store bent. Dit gebeurt echter vaak als opmaat naar een aanstaande aankondiging of release.

Volgens verdere gelekte details zou de game op 30 mei voor de PlayStation 5 uitkomen, maar voor specifieke informatie moeten we de officiële aankondiging afwachten.