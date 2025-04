Sony voegt stilletjes geanimeerde achtergronden toe aan de PlayStation 5.

Het instellen van verschillende thema’s op de PlayStation 5 was een poosje terug mogelijk dankzij de speciale thema’s in het kader van 30 jaar PlayStation. Daarnaast is de PlayStation 5 Pro voorzien van een uniek thema, dat alleen op dat model console beschikbaar is.

De reacties waren behoorlijk positief en de community vroeg om meer mogelijkheden. Sony beloofde ernaar te gaan kijken en de eerste stap is nu gezet. Geselecteerde PlayStation gebruikers hebben nu namelijk de mogelijkheid om geanimeerde achtergronden van verschillende games in te stellen.

Het gaat om best wat keuze, zo zijn er achtergronden beschikbaar van Astro Bot, Days Gone, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, God of War: Ragnaröok, Horizon: Call of the Mountain, Horizon: Forbidden West, LEGO Horizon Adventures, Ratchet & Clank: Rift Apart, Rise of the Ronin en Stellar Blade.

Er zit echter een verschil tussen de thema’s en deze achtergronden, want waar de thema’s een grotere impact hadden zijn deze geanimeerde achtergronden vooralsnog enkel beschikbaar in de Welcome Hub. Het is onduidelijk wanneer deze achtergronden voor alle spelers beschikbaar komen.