HBO Max bevestigt komst van derde seizoen The Last of Us

Het tweede seizoen van The Last of Us gaat aanstaande zondag in première, waarna wij de eerste aflevering aanstaande maandag in Europa kunnen kijken. Nog voordat het tweede seizoen officieel van start is gegaan, heeft HBO Max aangekondigd dat de tv-serie een vervolg krijgt.

De streamingdienst heeft overduidelijk veel vertrouwen in het nieuwe seizoen en daarom hebben ze aangekondigd dat er een derde seizoen zal komen. Gezien het tweede seizoen niet de gehele tweede game beslaat, was het enigszins te verwachten dat er nog een seizoen zou komen.

HBO wacht echter niet de resultaten af en pakt gelijk door. Wanneer het derde seizoen beschikbaar zal zijn is afwachten, al is het goed mogelijk dat dit pas in de loop van 2027 wordt.