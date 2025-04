Bloodborne en Demon’s Souls Remake producer opent nieuwe studio

Sony PlayStation heeft een paar jaar terug Japan Studio gesloten waaruit vervolgens deels Team Asobi, bekend van Astro Bot, is ontstaan. Verschillende voormalig medewerkers van deze oorspronkelijke ontwikkelaar zijn hun eigen weg gegaan, waaronder Teruyuki Toriyama.

Hij heeft nu aangekondigd dat hij een nieuwe studio heeft geopend: Sirius Studio. Deze ontwikkelaar is gevestigd in Tokio en richt zich op high-end console en virtual reality games. Hoewel de naam misschien niet de meest bekende is, heeft hij wel een indrukwekkend CV.

Zo was hij producer van Bloodborne en de PlayStation 5 remake van Demon’s Souls. Daarnaast heeft hij gewerkt aan Soul Sacrifice (PS Vita) en Astro Bot: Rescue Mission, wat een virtual reality game is. In de afgelopen jaren heeft hij bij VR-ontwikkelaar Thirdverse gewerkt, maar daar is hij nu gestopt.

Waar Sirius Studio aan gaat werken is nog niet bekend en het zal wellicht nog wel even duren voordat we weer wat van de ontwikkelaar horen.