Tomb Raider tv-serie lijkt te zijn geannuleerd

In mei vorig jaar werd er groen licht gegeven voor de Tomb Raider tv-serie, maar het is nog maar de vraag of dat ooit van de grond gaat komen. Daily Mail meldt nu namelijk dat het concept dood is en dat er momenteel geen signalen zijn dat er iets gefilmd gaat worden dit jaar.

Volgens geruchten zou Sophie Turner in gesprek zijn geweest om de rol van Lara Croft te vertolken, maar zij zit dit jaar sowieso vol met andere projecten. Volgens een bron van de site gaat het filmen van de tv-serie dit jaar in ieder geval niet door.

Een van de andere redenen voor het stopzetten zou het gebrek aan een script zijn. Phoebe Waller-Bridge was aangesteld om het script te schrijven, maar ze zou tot op heden nog niets geproduceerd hebben.

“Still, my favorite Salke move was giving Phoebe Waller-Bridge, the breakout creator of Fleabag, a $20 million-a-year overall deal in 2019. Sure, the TV business is littered with failed overalls, but when Waller-Bridge generated nothing in three years, Salke renewed the deal. Now, three years after that renewal, she still has nothing to show for it. Tomb Raider, which Waller-Bridge has been working on and which Salke was personally overseeing after announcing a series pickup last May, has now gone through two writers rooms and tens of millions of dollars in development costs. There’s still no script.”