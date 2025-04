Naughty Dog kondigt The Last of Us Complete aan

Eerder bracht de bekende leaker billbil-kun al het nieuws dat er een nieuwe aankondiging rondom The Last of Us in de pijplijn zat en dat blijkt te kloppen. Naughty Dog heeft namelijk The Last of Us Complete aangekondigd, wat een nieuwe uitgave is van de twee games in de franchise.

Het gaat hier om een bundel van The Last of Us: Part I en The Last of Us: Part II, die digitaal verkrijgbaar is voor € 109,99. Op 10 juli verschijnt ook The Last of Us Complete: Collector’s Edition, wat een fysieke uitgave van de bundel is. Deze editie kost € 119,99 en is beschikbaar voor pre-order bij PlayStation Direct.

Deze fysieke editie komt met een steelbook, The Last of Us: American Dreams Comics (#1 – #4), een set van vier lithografische prints en een bedankbrief van Neil Druckmann.