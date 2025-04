Toys for Bob zou graag met Banjo-Kazooie aan de slag willen gaan

Doordat Microsoft jaren terug Rare overnam, zijn ze eigenaar geworden van de Banjo-Kazooie IP. Ondanks dat ze eigenaar zijn, hebben we nog altijd geen nieuwe games in de reeks zien verschijnen, al geven geruchten wel aan dat er iets achter de schermen gebeurt. Of dat ooit tot iets tastbaars zal leiden is natuurlijk afwachten.

In ieder geval staat Toys for Bob, bekend van Spyro Reignited Trilogy en Crash Bandicoot 4: It’s About Time, te popelen om met de franchise aan de slag te gaan. In een interview op YouTube van Guy Eh met Paul Yan, studiohoofd, werd hem gevraagd waar de ontwikkelaar graag aan zou willen werken en met welke partij.

Het antwoord van Yan is duidelijk:

“One company we’d like to work with is one we’re already working with — Team Xbox! They’ve been a great partner and they also have a very interesting roster of characters that Toys for Bob could have a lot of fun with. The honey bear is the first one that comes to mind — I think we can all agree Banjo’s been hibernating long enough, right?”