Indiana Jones and the Great Circle is geoptimaliseerd voor de PlayStation 5 Pro

Volgende week donderdag verschijnt Indiana Jones and the Great Circle voor de PlayStation 5. De geprezen game van MachineGames komt op de console van Sony uit met een aantal specifieke features, die via het PlayStation Blog zijn uitgelicht.

De adaptieve triggers van de DualSense controller worden gebruikt in de combat, bij de zweep, maar ook bij gebruik van de camera, aansteker en meer. De haptische feedback speelt daar eveneens een rol in. Verder is de lightbar van de controller verbonden aan verschillende gameplay acties, waardoor je visuele feedback krijgt.

Als je in gevecht raakt zal het LED-licht rondom het touchpad geel oplichten. Als NPC’s je zoeken zal het geel pulseren en als je health laag is, zal het rood worden. Geinige details, waarmee de game net wat meer biedt tegenover de versie die beschikbaar is op de Xbox en pc.

Als je de game op de PlayStation 5 Pro speelt zul je verder verbeterde performance mogen verwachten. Dit uit zich in een meer consistente framerate en een native 4K resolutie met daarbij geavanceerde ray tracing. Met andere woorden: je krijgt op die console de meest optimale versie van de game te spelen.

Tot slot is de launch trailer van Indiana Jones and the Great Circle uitgebracht, die bekijk je hieronder.