Sony verhoogt de prijs van de PlayStation 5 Digital Edition

Sony heeft aangekondigd dat ze wat prijsaanpassingen gaan doorvoeren met betrekking tot de PlayStation 5. Zo gaat de Digital Edition in prijs omhoog en is de nieuwe adviesprijs € 499,99. De prijzen van de PlayStation 5 met disc drive en de PlayStation 5 Pro blijven zoals het was.

Tegelijkertijd gaat de prijs van de losse disc drive omlaag, de nieuwe adviesprijs daarvan is € 79,99. De prijsaanpassingen zijn per direct ingegaan en gelden in ieder geval voor PlayStation Direct. Naar verwachting volgen andere retailers snel, al zijn ze natuurlijk vrij een ander prijspunt te hanteren.

De oorzaak van deze wijzigingen is te wijten aan de economische situatie wereldwijd, inflatie en fluctuerende koersen.

“With a backdrop of a challenging economic environment, including high inflation and fluctuating exchange rates, SIE has made the tough decision to raise the recommended retail price (RRP) of the PlayStation 5 console in select markets in Europe, Middle East and Africa (EMEA), Australia and New Zealand.”