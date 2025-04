Gerucht: De portable PlayStation 6 is niet zo krachtig als de PlayStation 5

Met de PlayStation Portal heeft Sony bewezen dat er absoluut een markt is voor handheld gaming, daar waar de PlayStation Vita jaren terug als een flop bestempeld kan worden. Met veranderde interesses, cloud gaming en betere technieken, is de handheld weer terug van weggeweest. Zo kijkt bijvoorbeeld ook Microsoft naar handheld mogelijkheden.

Volgens KeplerL2, die wel vaker technische informatie lekt, op NeoGAF, werkt Sony aan een portable versie van de PlayStation 6. Dat klinkt natuurlijk direct interessant, maar de leaker geeft aan dat het waarschijnlijk niet een echte next-gen ervaring zal brengen.

De portable PlayStation 6 zou namelijk niet zo krachtig zijn als de PlayStation 5 nu is. Hoewel KeplerL2 niet heel uitgebreid is in zijn antwoord, zou het portable systeem een “15w SoC on 3nm” hebben. Ter vergelijking, de PlayStation 5 heeft een 200W TDP en de Steam Deck 15W.

Vooral erg technisch, maar hieruit kunnen we opmaken dat als de handheld inderdaad bestaat, het qua capaciteit niet vergelijkbaar zal zijn met het platform dat je onder je tv neerzet. Daarnaast is het nog maar de vraag of deze informatie überhaupt klopt. Voor duidelijkheid zullen we waarschijnlijk nog een lange tijd moeten wachten.