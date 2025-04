Eerste aflevering The Last of Us seizoen 2 trekt 5,3 miljoen kijkers

De eerste aflevering van het tweede The Last of Us seizoen is inmiddels beschikbaar via HBO en het is gelijk een groot succes. Via Deadline vernemen we dat de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen in de Verenigde Staten maar liefst 5,3 miljoen kijkers had. Dit is een flinke stijging tegenover de eerste aflevering van het eerste seizoen, dat nog 4,7 miljoen kijkers trok.

Uiteindelijk wist het eerste seizoen in totaal 32 miljoen kijkers te trekken in de VS en het is afwachten hoe dit tweede seizoen het gaat doen. Hieronder een teaser trailer die wat fragmenten van komende afleveringen laat zien.