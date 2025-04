Nieuwe informatie Mario Kart World bekendgemaakt

Bij de aankondiging van Mario Kart World gaf Nintendo aan dat ze via een Direct-uitzending enige tijd later meer over de game bekend zouden maken. Die uitzending was gisteren en kan je hier terugkijken mocht je het gemist hebben.

Tijdens de uitzending heeft Nintendo veel meer van de game laten zien en ook aanvullende details gedeeld over de spelonderdelen, mogelijkheden en meer. Daarvan hebben we nu een uitgebreid overzicht dat je hieronder kunt nalezen.

Een wereld waarin alles verbonden is: drift, zweef en rijd voor de eerste keer door een open wereld in een Mario Kart-game. In Mario Kart World zijn de circuits over de wereld verdeeld en de wegen om van het ene circuit naar het andere te komen, zijn al een hele race op zich.

Mario Kart World is vanaf 5 juni verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2.