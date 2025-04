The Last of Us trailer toont fragmenten van derde aflevering

De tweede aflevering van The Last of Us op HBO is inmiddels uitgezonden en nu mogen we uitkijken naar de derde episode, die voor volgende week maandag gepland staat. Zoals gebruikelijk bij deze serie, deelt HBO altijd een trailer die een glimp van de nieuwe aflevering laat zien.

Hieronder de trailer in kwestie, al raden we je aan enkel te kijken als je bij bent met de serie in verband met wat spoilers aangaande de tijdlijn van het verhaal, wat in deze serie nogal impactvol is.