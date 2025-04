Ghost of Yotei voorzien van eerste rating, release aankondiging aanstaande?

Dit jaar verschijnen er in ieder geval twee grote games vanuit Sony of met medewerking van Sony. Een daarvan is Death Stranding 2: On the Beach, die eind juni uitkomt en de andere game is Ghost of Yotei van ontwikkelaar Sucker Punch.

We weten niet wat de releasedatum van die titel is, maar het zou goed kunnen dat een aankondiging niet lang meer op zich laat wachten. De game is namelijk in Taiwan van een rating voorzien, wat vaak een opmaat is naar meer ratings wereldwijd en vervolgens een aankondiging.

Vorige maand gaf de ontwikkelaar nog aan dat de release voor dit jaar gepland staat en met de eerste rating die nu is gegeven, lijkt de game meer dan eens op schema te liggen. Bij een aankondiging lees je hier meer.